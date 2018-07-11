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Волгоградскую область атаковал штормовой ветер
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Волгоградскую область атаковал штормовой ветер 

v1.ru 11 июля 2018
Фото: v1.ru
В Калаче — на — Дону поднялся штормовой ветер. По словам местных жителей, вскоре мощнейшие порывы могут добраться и до Волгограда.
Таких отметок на анемометре жители Калача — на — Дону не видели уже несколько лет  — В нашем порту работает анемометр, который в 20:00 показал: скорость ветра — 23, 9 м/с, — рассказал Павел Складанов. — Таких штормовых порывов мы не видели уже года два.
По словам Павла Складанова, который пристально наблюдает за разыгравшейся непогодой, сильный ветер стремительно несется в сторону Волгограда.
— Ребята, лучше не паркуйте машины под деревьями, — советует житель Калача — на — Дону.
В ответ на предупреждение Павла Складанова жители разных районов Волгограда сообщают о сверкающих молниях. Крепких порывов, сметающих все на своем пути, горожане пока не заметили.
В пресс — службе ГУ МЧС России по Волгоградской области добавили, что сообщений от Гидромецентра об усилении ветра они не получали.
По словам волгоградских синоптиков, сегодня и завтра в Волгоградскую область нагрянут дожди и грозы. Во время осадков ветер разгонится до 18 м/с.
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