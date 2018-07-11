Волгоградскую область атаковал штормовой ветер

В Калаче — на — Дону поднялся штормовой ветер. По словам местных жителей, вскоре мощнейшие порывы могут добраться и до Волгограда

Таких отметок на анемометре жители Калача — на — Дону не видели уже несколько лет — В нашем порту работает анемометр, который в 20:00 показал: скорость ветра — 23, 9 м/с, — рассказал Павел Складанов. — Таких штормовых порывов мы не видели уже года два.

По словам Павла Складанова, который пристально наблюдает за разыгравшейся непогодой, сильный ветер стремительно несется в сторону Волгограда.

— Ребята, лучше не паркуйте машины под деревьями, — советует житель Калача — на — Дону.

В ответ на предупреждение Павла Складанова жители разных районов Волгограда сообщают о сверкающих молниях. Крепких порывов, сметающих все на своем пути, горожане пока не заметили.

По словам волгоградских синоптиков, сегодня и завтра в Волгоградскую область нагрянут дожди и грозы. Во время осадков ветер разгонится до 18 м/с.