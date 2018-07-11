Дождливую пасмурную погоду обещают нижегородцам до 20 июля

Как следует из информации, опубликованной сервисом Яндекс. Погода, в течение ближайших дней ожидается ежедневное выпадение осадков.

12 июля, в четверг, дождь ожидается вечером, а на следующий день он будет периодически идти с утра до вечера Дождливыми будут и оба выходных дня, Аналогичная погода сохранится и на следующей неделе.

В течение всего времени будет пасмурно или облачно. Влажность воздуха будет колебаться в пределах 70-90%.

Несмотря на отсутствие солнца воздух днем будет прогреваться до 23-25 тепла. Ночью будет прохладнее — от 14 до 19 градусов выше нуля.