12 июля. Народный календарь. Петр — Павел жару прибавил

В этот день христиане всего мира вспоминают святых апостолов Петра и Павла.

Петр и его брат Павел были в числе 12 учеников Христа. Петру довелось пройти по воде, чтобы убедиться в том, что Христос умеет творить чудеса. Он же в итоге принял высокий сан и честь стать первым в истории папой римским. Павел же поверил в Иисуса после его воскрешения. Павел активно занимался созданием христианских общин.

Этот праздник отмечался большим приготовлением блюд и угощений, которые раздавали всем страждущим. В этот день зять и теща обменивались блюдами. Зять угощал тещу вкусностями, а она должна была преподнести мужу своей дочери кусочек сыра.

В народе верили, что в этот день длительность суток сокращается, а жара приходит. Это ознаменовывало разгар лета. В народе говорили «Петр-Павел жару прибавил». Поскольку считалось, что Петр — покровитель полей, в этот день устраивали массовые гулянья на лугах и ярмарки с песнями и хороводами. Также было принято окунаться в речку, поскольку верили, что в этот июльский день Петр прошел по воде. Поэтому купание в водоемах очищало тело и душу.

Приметы в этот день связаны с погодой. Например, если ил поднимается со дна, то через два дня будет дождь. Если после дождя вода не охлаждается, а, наоборот, теплеет, это к продолжительному ненастью. Ну а если в сухую погоду налетит сильный вихрь, будет дождь.

Кстати, староверы, поддерживающие языческие традиции, почитают Велеса. Еще его называют день Снопа-Велеса. С этого дня начинали косить и заготавливать сено.

Именины в этот день у Петра, Григория и Павла.