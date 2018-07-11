В Ростове— на-Дону из-за урагана рухнул балкон в жилом доме

Балкон упал во двор дома

Непогода принесла немало неприятностей жителям донского региона. Ростовчанка рассказала, что в пятиэтажном доме из-за порывов ветра рухнул старый балкон. Чудом тяжелая конструкция не зацепила никого из прохожих. ЧП произошло около 19.00 в доме №18 на Рабочей площади. — Балкон рухнул и мы не знаем, что делать. Ни в администрацию, ни в управляющую компанию дозвониться не можем — занято, — пожаловалась горожанка. — Своими силами огородили участок. Что делать дальше?

Балкон упал с квартиры, которая на четвертом этаже

По словам девушки, на «остатках» балкона еще остались куски арматуры и бетона, которые могут упасть кому-нибудь на голову. Горожане посоветовали девушке обратиться в службу 112 и не паниковать.

Пятиэтажный дом старой постройки

— Что за жесть, только ветер подул и все — апокалипсис в городе. Деревья падают, балконы падают, машины повреждены, — высказались пользователи. — В городе всё на соплях держится. Спасибо ветру за внештатную ревизию. Погода — наш враг и союзник в какой-то степени. За последние 2,5 часа сильный ветер и песчаная буря поломали деревья и повредили уличную мебель. Подробнее о последствиях непогоды читайте в нашем репортаже.