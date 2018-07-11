Трамваи плавать не умеют: после вечернего ливня Уралмаш превратился в море 

Вечерний ливень, который обрушился сегодня на Уралмаш, превратил этот район в сплошное море. Ливневая канализация попросту не сумела справиться с таким количеством осадков.
— На Машиностроителей после дождя исчезли трамвайные пути. Раньше, если и затапливало их, то не так сильно, — рассказала читательница Е1.RU Наталья.
И действительно, на кадрах, которые она сделала, трамвайных рельсов попросту не видно.
— Мы были вынуждены перенаправить составы по другим направлениям, поскольку трамваи не могут ходить, если вода поднялась выше, чем на десять сантиметров, — сообщили E1.RU в ТТУ. — Ограничения движения длились около получаса.
Ранее мы публиковали предупреждение МЧС о сильных осадках. Но сегодня так получилось, что они выпали локально.