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Трамваи плавать не умеют: после вечернего ливня Уралмаш превратился в море
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Трамваи плавать не умеют: после вечернего ливня Уралмаш превратился в море 

e1.ru 11 июля 2018
Фото: e1.ru
Вечерний ливень, который обрушился сегодня на Уралмаш, превратил этот район в сплошное море. Ливневая канализация попросту не сумела справиться с таким количеством осадков.
— На Машиностроителей после дождя исчезли трамвайные пути. Раньше, если и затапливало их, то не так сильно, — рассказала читательница Е1.RU Наталья.
И действительно, на кадрах, которые она сделала, трамвайных рельсов попросту не видно.
— Мы были вынуждены перенаправить составы по другим направлениям, поскольку трамваи не могут ходить, если вода поднялась выше, чем на десять сантиметров, — сообщили E1.RU в ТТУ. — Ограничения движения длились около получаса.
Ранее мы публиковали предупреждение МЧС о сильных осадках. Но сегодня так получилось, что они выпали локально.
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