Банк «Санкт-Петербург» сократил полугодовую прибыль на 23% до 2,4 млрд рублей

Чистая прибыль банка «Санкт-Петербург» за первое полугодие 2018 года составила 2,4 млрд рублей, сократившись на 23,4% по сравнению с результатом за первое полугодие 2017 года. Такие данные отчетности по РСБУ (неконсолидированные, рассчитанные по внутренней методике банка) приводятся в релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход достиг 10,2 млрд рублей (плюс 19,2% в годовом выражении), чистый комиссионный доход — 2,6 млрд (плюс 10,5%). Чистый доход от операций на финансовых рынках за первое полугодие составил 1,7 млрд рублей. Выручка равнялась 14,9 млрд (минус 2,8% к первому полугодию 2017-го). Операционные расходы за шесть месяцев 2018 года составили 6,9 млрд рублей (плюс 18,2%).

Активы банка по итогам первого полугодия составили 594,7 млрд рублей, сохранившись на уровне 1 января 2018 года.

Кредитный портфель на 1 июля равнялся 357,9 млрд рублей (плюс 1,2% по сравнению с 1 января 2018 года), в том числе объем кредитов корпоративным клиентам — 278,2 млрд рублей (минус 1%), физическим лицам — 79,7 млрд (плюс 9,8%). По состоянию на 1 июля 2018 года уровень просроченной задолженности составил 4,5%. Уровень покрытия просроченной задолженности резервами — 253%.

На отчетную дату объем привлеченных банком средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 363 млрд рублей (плюс 1% к 1 января 2018-го). Объем средств юридических лиц — 149,5 млрд рублей (минус 3,8%), физических лиц — 213,5 млрд (плюс 4,8%).