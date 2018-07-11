Ещё
Во дворах Магаса устанавливают мини-водоемы для кошек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во дворах Магаса устанавливают мини-водоемы для кошек 

«Это Кавказ» 11 июля 2018
Фото: «Это Кавказ»
Во дворах и тенистых местах ингушской столицы начали устанавливать мини-водоемы для кошек и других мелких животных. Эта мера призвана помочь животным перенести сильную жару, установившуюся в республике.
Городские власти определили ответственных, которые будут постоянно отслеживать состояние «кошачьих бассейнов» и наполнять их чистой водой для питья, сообщается на сайте мэрии Магаса.
Помимо этого, на улицах Магаса устанавливают кулеры, чтобы жители города и туристы могли утолить жажду. Аппараты также будут оперативно обслуживать дежурные работники мэрии.
По данным МЧС, в ближайшие дни в северных и центральных районах Ингушетии ожидается сильная жара, температура воздуха может достигнуть 38−40 градусов выше нуля.
Напомним, что установка мини-бассейнов — не единственная мера поддержки магасских кошек. С наступлением холодов городские власти планируют установить во дворах специальные домики с подогревом для бездомных животных.
«Это Кавказ»: последние новости
Сорокаградусная жара на Ставрополье сохранится в течение трех дней Режим повышенной готовности ввели в Ставрополе из-за ливней Умер бывший участник владикавказской команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент113
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала86
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение