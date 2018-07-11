Во дворах Магаса устанавливают мини-водоемы для кошек

Во дворах и тенистых местах ингушской столицы начали устанавливать мини-водоемы для кошек и других мелких животных. Эта мера призвана помочь животным перенести сильную жару, установившуюся в республике.

Городские власти определили ответственных, которые будут постоянно отслеживать состояние «кошачьих бассейнов» и наполнять их чистой водой для питья, сообщается на сайте мэрии Магаса.

Помимо этого, на улицах Магаса устанавливают кулеры, чтобы жители города и туристы могли утолить жажду. Аппараты также будут оперативно обслуживать дежурные работники мэрии.

По данным МЧС, в ближайшие дни в северных и центральных районах Ингушетии ожидается сильная жара, температура воздуха может достигнуть 38−40 градусов выше нуля.

Напомним, что установка мини-бассейнов — не единственная мера поддержки магасских кошек. С наступлением холодов городские власти планируют установить во дворах специальные домики с подогревом для бездомных животных.