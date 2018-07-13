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В Магасе установили поилки для кошек и кулеры для горожан
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В Магасе установили поилки для кошек и кулеры для горожан 

АиФ Ставрополье 5 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мэр Магаса Беслан Цечоев распорядился установить во дворах и скверах мини-водоёмы для кошек, о чём сообщил в своём блоге в Instagram.
Республиканские синоптики предупреждают жителей Ингушетии о жаркой погоде с температурой до +40˚C. Чтобы предотвратить несчастные случаи, мэр Магаса распорядился поставить во дворах и тенистых местах поилки для животных. Для людей в некоторых местах города установили кулеры.
Беслан Цечоев назначил представителей городской администрации ответственными за своевременное наполнение поилок для кошек чистой водой и оперативное обслуживание кулеров. Горожане поддержали инициативу мэра и поблагодарили его за заботу о людях и животных.
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