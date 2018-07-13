В Магасе установили поилки для кошек и кулеры для горожан

Мэр Магаса Беслан Цечоев распорядился установить во дворах и скверах мини-водоёмы для кошек, о чём сообщил в своём блоге в Instagram. Республиканские синоптики предупреждают жителей Ингушетии о жаркой погоде с температурой до +40˚C. Чтобы предотвратить несчастные случаи, мэр Магаса распорядился поставить во дворах и тенистых местах поилки для животных. Для людей в некоторых местах города установили кулеры. Беслан Цечоев назначил представителей городской администрации ответственными за своевременное наполнение поилок для кошек чистой водой и оперативное обслуживание кулеров. Горожане поддержали инициативу мэра и поблагодарили его за заботу о людях и животных.