Пылевая буря и шквальный ветер: на Ростов обрушился шторм

МЧС рекомендуют не выходить пока из дома по возможности

Поврежденные автомобили, поваленные деревья, оборванные провода и пыль во рту. В донской столице шквальный ветер сносил с ног и опрокидывал рекламные щиты.

В Ростове начался древопад

В Сети горожане делятся видео и фотографиями последствий разгулявшейся стихии.

Больше всего пострадали автомобилисты

На Жмайлова в ЗЖМ ураган буквально сбивал с ног людей.

— На проспекте Коммунистический 25/2 ветер сломал дерево, которое упало прямо на машины, — пишут пользователи. — Несколько автомобилей получили повреждения.

Падают как старые деревья, так и вполне молодые

Деревья ломаются посередине ствола

Сильный ветер вперемешку с пылью заставил и уличных продавцов собираться домой. На железнодорожном вокзале ветер чуть не завалил дорожные знаки, которые находились возле ларьков.

Ветер снес стулья и столы в уличном кафе

Небо затянулось тучами, а ветер не стихает

— На улице Подтелкова 14б в Ростове тоже упало дерево. Из-за этого оказались оборваны электрические провода. — предупреждают пользователи Сети.

Жители улицы Подтелкова могут остаться без электричества в ближайшее время

Автомобилистам рекомендуются выбирать пути объезда, чтобы не попасть в дорожную ловушку. На Военведе толстая ветка старого тополя повредила крыло иномарки.

Водитель не успел отъехать, машина повреждена

На Ворошиловском мосту ветром на дорогу опрокинуло торговые палатки.

Уличная мебель просто катится по дороге

Водители пытаются объехать упавшие палатки

Многие решают припарковаться и переждать непогоду

Ветер в центре города разбушевался не на шутку. Летают палатки, ломает деревья, посрывало мячи установленные к ЧМ. Будьте осторожны. Публикация от Ростов | Новости | Дороги (@rostov_roads) 11 Июл 2018 в 7:42 PDT — Ветер в центре города разбушевался не на шутку. Летают палатки, ломает деревья, срывает даже мячи установленные в городе к ЧМ. Будьте осторожны, — пишут пользователи.

Больше всего досталось автомобилям

О бедах, которые натворила стихия, сообщают и из Батайска

Песчаная буря буквально в один момент снесла несколько деревьев. Водители жалуются на плохую видимость на дорогах.

— Песчаная в буря в Батайске. В первый раз такое вижу, — написал автор видео.

Жители микрорайона Левенцовка тоже оказались застигнуты бурей.

— Люди, закрывайте окна, иначе стекла разлетаются вдребезги из-за ветра, — предупредила в Сети ростовчанка Ирина.

Непогода, согласно прогнозам синоптиков, продлится до конца суток.