МЧС: в Карелию идет сильная жара

Температура воздуха по всей Карелии в дневные часы резко повысится.

Сегодня, 11 июля, в 17.07 2 отряд ФПС по Республике Карелия (подразделение МЧС Карелии) в своем паблике сообщает о надвигающейся на Карелию жаре:

«Мощный и малоподвижный антициклон с 11 июля окажет свое влияние на всю территорию Карелии. Ожидается малооблачная погода, в отдельные дни переменная облачность. Температура воздуха по всей Карелии в дневные часы резко повысится и составит +24…+27 градусов, на побережье Белого моря +19…+24.

Ближе к концу недели восточные потоки сменятся на юго-восточные, что позволит антициклону закачивать в Карелию раскаленный воздух из степей Казахстана . В связи с этим на всей территории республики потеплеет до +26…+30 градусов, на юге местами до +32, на востоке до +33. Ночные температуры в первое время будут около +10…+15 градусов, а далее +15…+20 градусов.

Осадков не ожидается нигде, от самого севера и до самого юга. Дачникам следует заранее позаботиться о запасах воды для своих посадок».