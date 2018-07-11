Ещё
МЧС: в Карелию идет сильная жара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МЧС: в Карелию идет сильная жара 

Карельские вести 11 июля 2018
Фото: Карельские вести
Температура воздуха по всей Карелии в дневные часы резко повысится.
Сегодня, 11 июля, в 17.07 2 отряд ФПС по Республике Карелия (подразделение МЧС Карелии) в своем паблике сообщает о надвигающейся на Карелию жаре:
«Мощный и малоподвижный антициклон с 11 июля окажет свое влияние на всю территорию Карелии. Ожидается малооблачная погода, в отдельные дни переменная облачность. Температура воздуха по всей Карелии в дневные часы резко повысится и составит +24…+27 градусов, на побережье Белого моря +19…+24.
Ближе к концу недели восточные потоки сменятся на юго-восточные, что позволит антициклону закачивать в Карелию раскаленный воздух из степей Казахстана. В связи с этим на всей территории республики потеплеет до +26…+30 градусов, на юге местами до +32, на востоке до +33. Ночные температуры в первое время будут около +10…+15 градусов, а далее +15…+20 градусов.
Осадков не ожидается нигде, от самого севера и до самого юга. Дачникам следует заранее позаботиться о запасах воды для своих посадок».
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Алан Дзагоев: Финал? Почему бы и нет! Всемирно известная якутянка со снежными ресницами сделала селфи с комарами Facebook записал 65 тысяч россиян в «предатели»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент113
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала86
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение