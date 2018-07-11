Штормовое предупреждение объявили в Подмосковье из‑за грозы до вечера среды

Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильных порывах ветра до 15 метров в секунду в среду, спасатели призвали соблюдать меры предосторожности, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 15:30 до 21:00 11 июля местами в Московской области ожидается дождь, гроза, порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре жителям советуют закрывать все форточки и окна, отключать электричество, газ и перекрывать водопровод. Если ветер застанет на улице, то нужно укрыться в подъезде или прочном здании.

«Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила. Если вы в доме, то: по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку; во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн», — добавляется в сообщении.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.

Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и ветра.