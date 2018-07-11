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В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов
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В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов 

АиФ Адыгея 11 июля 2018
Фото: АиФ Адыгея
По данным Адыгейского гидрометцентра, 11 и 12 июля в Республике Адыгея ожидается сильная жара до 39 градусов.
Главное управление МЧС России по Адыгее обращается с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не разжигайте костры и не сжигайте мусор на своих участках.
Длительное нахождение под открытым солнцем может нанести серьезный вред здоровью.
Гостям и жителям региона, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.
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