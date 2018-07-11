В Адыгее ожидается сильная жара до 39 градусов

По данным Адыгейского гидрометцентра, 11 и 12 июля в Республике Адыгея ожидается сильная жара до 39 градусов.

Главное управление МЧС России по Адыгее обращается с просьбой ко всем жителям и гостям республики быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности: не разжигайте костры и не сжигайте мусор на своих участках.

Длительное нахождение под открытым солнцем может нанести серьезный вред здоровью.

Гостям и жителям региона, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.