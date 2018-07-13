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На Украине объявлено штормовое предупреждение
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На Украине объявлено штормовое предупреждение 

Украина.ру 7 часов назад
Фото: Украина.ру
В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися грозами и шквалами. Кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы в северных и центральных областях, местами шквалы 15-20 м/с.
«В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза», — говорится на сайте ведомства.
По данным Укргидрометцентра, на протяжении 13 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 м.
«В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшие дни в ряде областей сохраняется высокая пожарная опасность.
«13-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, 13 июля также на Сумщине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», — сказано в сообщении.
В Минэкологии ранее заявляли, что погодные аномалии, зафиксированные в Украине в течение последних лет, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата.
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