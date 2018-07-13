На Украине объявлено штормовое предупреждение

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение в связи с надвигающимися грозами и шквалами. Кроме восточных и большинства южных областей, ожидаются грозы в северных и центральных областях, местами шквалы 15-20 м/с.

«В Киевской области до конца суток 13 июля грозы, местами шквалы 15-18 м/с. В Киеве до конца суток 13 июля гроза», — говорится на сайте ведомства.

По данным Укргидрометцентра, на протяжении 13 июля в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2 — 0,8 м.

«В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшие дни в ряде областей сохраняется высокая пожарная опасность.

«13-15 июля в южных, восточных, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, 13 июля также на Сумщине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности», — сказано в сообщении.