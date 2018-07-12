Финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве при грозе и шквалистом ветре

В предстоящие выходные, когда в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу, в столице и области ожидается жара до плюс 25 градусов, кратковременные дожди с грозами и ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сененков.

«В ближайшие трое суток в Московском регионе будет очень тепло, даже жарко, температура 20-25 градусов. Причем в пятницу, в субботу и в воскресенье в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы», — сказал Сененков.

Он отметил, что очаги гроз будут носить локальный характер. При это возможно, что при прохождении кучевых облаков пройдут кратковременные дожди, местами сильные.

«Продолжительность дождей может составить порядка 10-15 минут. При этом будет еще шквалистое усиление ветра», — добавил Сененков.

По его словам, местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.