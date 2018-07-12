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Финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве при грозе и шквалистом ветре
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Финал чемпионата мира по футболу пройдет в Москве при грозе и шквалистом ветре 

РИАМО 12 часов назад
Фото: РИАМО
В предстоящие выходные, когда в Москве состоится финал чемпионата мира по футболу, в столице и области ожидается жара до плюс 25 градусов, кратковременные дожди с грозами и ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщил РИАМО в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сененков.
«В ближайшие трое суток в Московском регионе будет очень тепло, даже жарко, температура 20-25 градусов. Причем в пятницу, в субботу и в воскресенье в большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы», — сказал Сененков.
Он отметил, что очаги гроз будут носить локальный характер. При это возможно, что при прохождении кучевых облаков пройдут кратковременные дожди, местами сильные.
«Продолжительность дождей может составить порядка 10-15 минут. При этом будет еще шквалистое усиление ветра», — добавил Сененков.
По его словам, местами порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Финал чемпионата мира по футболу FIFA 2018 состоится на столичном стадионе «Лужники» в воскресенье, 15 июля. За Кубок мира FIFA будут бороться сборные Хорватии и Франции. В матче за третье место сойдутся Бельгия и Англия. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 14 июля.
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