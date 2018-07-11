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За сутки огнеборцы 10 раз выезжали на загорние мусора
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За сутки огнеборцы 10 раз выезжали на загорние мусора 

Курские известия 11 июля 2018
Фото: Курские известия
В связи с жаркой погодой в регионе повышается класс пожарной опасности
На большей территории Курской области в настоящее время установился 2 класс пожарной опасности. При этом Горшеченский и Касторенский районы находятся уже в зоне действия 3 класса. В ближайшие несколько дней в регионе ожидается повышение температуры воздуха, в связи с этим и повышение уровня пожарной опасности.
В этот период увеличиваются риски возгораний на приусадебных участках, в лесах и на луговых территориях по причине человеческой халатности и неосторожного обращения с огнем. Как рассказали в пресс-службе МЧС, за прошедшие сутки огнеборцы 10 раз выезжали на тушение загораний мусора, 6 из них произошли в Курске. В двух случаях поджигатели привлечены к административной ответственности.
В регионе усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Ежедневно в регионе его осуществляют более 370 оперативных групп общей численностью около 1000 человек. Кроме того, особое внимание уделяется гражданам «группы риска». Сотрудники госпожнадзора и руководство муниципальных образований совершается более 5000 подворовых обходов.
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