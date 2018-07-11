За сутки огнеборцы 10 раз выезжали на загорние мусора

В связи с жаркой погодой в регионе повышается класс пожарной опасности

На большей территории Курской области в настоящее время установился 2 класс пожарной опасности. При этом Горшеченский и Касторенский районы находятся уже в зоне действия 3 класса. В ближайшие несколько дней в регионе ожидается повышение температуры воздуха, в связи с этим и повышение уровня пожарной опасности.

В этот период увеличиваются риски возгораний на приусадебных участках, в лесах и на луговых территориях по причине человеческой халатности и неосторожного обращения с огнем. Как рассказали в пресс-службе МЧС , за прошедшие сутки огнеборцы 10 раз выезжали на тушение загораний мусора, 6 из них произошли в Курске . В двух случаях поджигатели привлечены к административной ответственности.

В регионе усилен контроль за лесопожарной обстановкой. Ежедневно в регионе его осуществляют более 370 оперативных групп общей численностью около 1000 человек. Кроме того, особое внимание уделяется гражданам «группы риска». Сотрудники госпожнадзора и руководство муниципальных образований совершается более 5000 подворовых обходов.