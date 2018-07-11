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В Москву к выходным вернется лето
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В Москву к выходным вернется лето 

Мир24 11 июля 2018
Фото: News.ru
Температура будет на несколько градусов выше нормы, сообщил агентству «Интерфакс» в среду, 11 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Когда вернется в Москву настоящее лето? Оно не уходило, температура близка к норме, даже немного выше. А с завтрашнего дня температура будет выше на два градуса, выше нормы: днем до 25-27, ночь 15-18 градусов», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что в субботу, 14 июля, и воскресенье, 15 июля, днем воздух может прогреться до 29 градусов тепла. Вильфанд подчеркнул, что это настоящее лето.
Метеоролог добавил, что жаркая погода сейчас наблюдается в Воронеже, Курске, Астрахани и других городах.
Напомним, в начале этой недели в Москве синоптики объявляли «желтый уровень» опасности из-за грозы и сильного ветра. Столбики термометра в ночные часы опускались до плюс 11 градусов.
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