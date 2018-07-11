В эту пятницу случится солнечное затмение

Таким было солнечное затмение в прошлом году. Его было видно из Ярославля

Кошмар для суеверных людей — в пятницу, 13 июля, начнётся солнечное затмение. К сожалению, в Ярославле и вообще в России его будет не видно.

— Частичное солнечное затмение начнётся в 6:01 по московскому времени, — рассказал заместитель директора по научной части ярославского планетария Николай Перов. — Видно его будет в Австралии и Антарктиде.

Всего этим летом будет два солнечных затмения. Ещё одно ожидается 11 августа, но видно его будет только в Канаде , Гренландии, Северной Европе и Азии.

— Полное солнечное затмение смогут наблюдать в Ярославле ещё очень не скоро, — рассказал Николай Петров . — Оно ожидается практически в День города Ярославля — 25 мая 2142 года.

А вот лунное затмение в конце июля можно будет увидеть даже без каких-либо специальных приборов. К тому же, оно будет очень редким.