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В эту пятницу случится солнечное затмение
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В эту пятницу случится солнечное затмение 

76.ru 11 июля 2018
Фото: 76.ru
Таким было солнечное затмение в прошлом году. Его было видно из Ярославля
Кошмар для суеверных людей — в пятницу, 13 июля, начнётся солнечное затмение. К сожалению, в Ярославле и вообще в России его будет не видно.
— Частичное солнечное затмение начнётся в 6:01 по московскому времени, — рассказал заместитель директора по научной части ярославского планетария Николай Перов. — Видно его будет в Австралии и Антарктиде.
Всего этим летом будет два солнечных затмения. Ещё одно ожидается 11 августа, но видно его будет только в Канаде, Гренландии, Северной Европе и Азии.
— Полное солнечное затмение смогут наблюдать в Ярославле ещё очень не скоро, — рассказал Николай Петров. — Оно ожидается практически в День города Ярославля — 25 мая 2142 года.
А вот лунное затмение в конце июля можно будет увидеть даже без каких-либо специальных приборов. К тому же, оно будет очень редким.
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