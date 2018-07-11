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Возьми воздух с собой
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Возьми воздух с собой 

Вечерняя Москва 11 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Все электропоезда метрополитена везут с собой большой запас воздуха, находящегося под давлением. «Вечерка» выяснила зачем.
Главный воздушный резервуар объемом 300 литров предназначен для обеспечения сжатым воздухом всех пневматических устройств поезда после остановки мотор-компрессора. Располагается он под вагоном справа, рядом с мотор-компрессором.
— Все воздушные резервуары представляют собой замкнутые стальные цилиндры. Толщина их стенок составляет 5,5 миллиметра. По своему назначению, как объяснили корреспонденту «Вечерки» специалисты, они подразделяются на главные, запасные, уравнительные, а также однои двухкамерные, дополнительные и другие, — рассказал «Москве вечерней» преподаватель учебно-производственного центра Московского метрополитена Максим Кузьмин.
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