Возьми воздух с собой 

Все электропоезда метрополитена везут с собой большой запас воздуха, находящегося под давлением. «Вечерка» выяснила зачем.
Главный воздушный резервуар объемом 300 литров предназначен для обеспечения сжатым воздухом всех пневматических устройств поезда после остановки мотор-компрессора. Располагается он под вагоном справа, рядом с мотор-компрессором.
— Все воздушные резервуары представляют собой замкнутые стальные цилиндры. Толщина их стенок составляет 5,5 миллиметра. По своему назначению, как объяснили корреспонденту «Вечерки» специалисты, они подразделяются на главные, запасные, уравнительные, а также однои двухкамерные, дополнительные и другие, — рассказал «Москве вечерней» преподаватель учебно-производственного центра Московского метрополитена Максим Кузьмин.