Возьми воздух с собой

Все электропоезда метрополитена везут с собой большой запас воздуха, находящегося под давлением. «Вечерка» выяснила зачем.

Главный воздушный резервуар объемом 300 литров предназначен для обеспечения сжатым воздухом всех пневматических устройств поезда после остановки мотор-компрессора. Располагается он под вагоном справа, рядом с мотор-компрессором.