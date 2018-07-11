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На Средний Урал возвращаются град, дожди, грозы и ветер
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На Средний Урал возвращаются град, дожди, грозы и ветер 

АиФ Урал 11 июля 2018
Фото: АиФ Урал
Свердловская область продолжает находиться под угрозой неблагоприятных погодных условий. На Урал возвращается град и проливные дожди с грозами, сообщает в среду, 11 июля, «АиФ-Урал».
«Вероятна гроза, со шквалистым усилением ветра до 25 м/с, местами крупный град», — говорится в предупреждении. По информации Уралгидрометцентра, в таких условиях на Среднем Урале сохранится относительно жаркая погода. В частности, в уральской столице будет до +28 градусов днем, ночью — снижение температуры до +13 градусов. «МЧС просит свердловчан не терять бдительность и соблюдать рекомендации по безопасности», — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Напомним, что на прошлой неделе проливной дождь вызвал транспортный коллапс в столице Урала, затопив улицы и дворы.
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