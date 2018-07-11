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Солнечный дождь на Стрелке: опубликованы «космические» фотографии Нижнего Новгорода
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Солнечный дождь на Стрелке: опубликованы «космические» фотографии Нижнего Новгорода 

В городе N 11 июля 2018
Фото: В городе N
В Сети появились «космические» фотографии, сделанные в Нижнем Новгороде 10 июля. Завораживающие снимки опубликовала местная жительница Анжелика Романютенко, отметив при этом, что они были сделаны ее подругой из Санкт-Петербурга.
«Однажды в Нижнем 10 июля 2018. Солнечный дождь на Стрелке», — подписала одну из фотографий Анжелика. В кадр попали стадион «Нижний Новгород», кафедральный собор в честь Александра Невского и слияние Оки и Волги в лучах солнечного света после дождя.
Глядя на снимки, создается впечатление, что храм, подобно ракете, устремляется в космос. Эффект усиливают размытые контуры собора и солнечные отблески на реке.
«Мистика на грани фантастики!» — удивляется Анжелика. «На Ангела похоже», — добавила одна из подписчиц в соцсети.
Напомним, Нижний Новгород затопило после дождей (ФОТО, ВИДЕО).
Фото: vk.com
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