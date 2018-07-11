Солнечный дождь на Стрелке: опубликованы «космические» фотографии Нижнего Новгорода

В Сети появились «космические» фотографии, сделанные в Нижнем Новгороде 10 июля. Завораживающие снимки опубликовала местная жительница Анжелика Романютенко, отметив при этом, что они были сделаны ее подругой из Санкт-Петербурга

«Однажды в Нижнем 10 июля 2018. Солнечный дождь на Стрелке», — подписала одну из фотографий Анжелика. В кадр попали стадион «Нижний Новгород», кафедральный собор в честь Александра Невского и слияние Оки и Волги в лучах солнечного света после дождя.

Глядя на снимки, создается впечатление, что храм, подобно ракете, устремляется в космос. Эффект усиливают размытые контуры собора и солнечные отблески на реке.

«Мистика на грани фантастики!» — удивляется Анжелика. «На Ангела похоже», — добавила одна из подписчиц в соцсети.

Напомним, Нижний Новгород затопило после дождей (ФОТО, ВИДЕО).

Фото: vk.com