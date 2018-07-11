То жарко, то холодно: как не простудиться летом?

Семейный врач Дарья Демихова (@doctorbloger) рассказала, чем опасны сквозняки и почему нельзя допускать резкой перемены температуры.

Правило №1: избегайте сквозняков

Сквозняк — поток воздуха, возникающий в помещении при наличии сквозных отверстий напротив друг друга. Эта струя действует локально — на конкретную область (шею, поясницу). Спустя некоторое время, температура на этом участке понижается. В результате можно заработать миозит, невралгию, воспаление нерва или спровоцировать обострение хронического заболевания. То, что от сквозняка развивается ОРВИ — миф. Его причина не поток воздуха, а вирусы. Сквозняк может только поспособствовать активизации уже имеющихся проблем в организме.

Правило №2: постепенно снижайте или повышайте температуру кондиционера

Самая частая ошибка при использовании кондиционера — установка слишком низкого температурного режима. Именно это приводит к бронхитам, болям в горле, насморку. Оптимальная температура для офиса — 21-24 градуса.

Если температура за окном выше 35 градусов, в первый час устанавливайте кондиционер на 28-30, а затем постепенно снижайте до 21-24. Резкий перепад температуры — слишком большой стресс для организма (риск заболеть возрастает). В помещениях для сна оптимальная температура — 19-20 градусов.

Правило №3: делайте зарядку при метеозависимости

У некоторых сосуды работают лучше любого барометра, реагируя на изменения погоды. Чаще всего это характерно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с нервной системой, аллергиков и астматиков. Сосудистые спазмы приводят к нарушению кровообращения, а это в свою очередь, может стать причиной обострения хронических заболеваний.

Метеозависимым людям показана двигательная активность, умеренные физические нагрузки и дыхательная гимнастика. Причем круглогодично.

Правило №4: избегайте слишком холодных напитков

«Не ешь мороженое, заболеешь»! Знакомо? У этой фразы нет ничего общего с действительностью. Избегать нужно не мороженого и сорбетов, а переохлаждения организма и напитков со льдом. Вы же не съедаете всю порцию за минуту, проглатывая «летнее» лакомство целиком. В отличие от воды, которую в жару пьют большими глотками. Именно ледяные напитки — частая причина ОРЗ в жару.

Правило №5: включите в рацион больше сезонных фруктов и ягод

В сезонных фруктах, ягодах и овощах больше всего витаминов, способствующих укреплению иммунитета. Обратите внимание на смородину — в ней содержится в несколько раз больше витамина С, чем в цитрусовых. Приготовьте из нее смузи или домашнее мороженое — вкусно и полезно.