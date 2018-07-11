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Фонарные столбы в Нижнем могут стать «умными»
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Фонарные столбы в Нижнем могут стать «умными» 

Newsroom24 11 июля 2018
Фото: Newsroom24
Об этом на заседании Гордумы сообщил мэр города Владимир Панов, пригласив депутатов к участию в рабочей группе по модернизации городского освещения. По его словам, компании «Ростех», «Ростелеком» и «Роснано» предлагают проекты замены обычных фонарных столбов на инфраструктурные городские элементы, которые оборудованы видеонаблюдением, датчиками температуры, влажности, даже толщины снега. Работы могут начаться уже в этом году.
Также Владимир Панов сообщил, что эти проекты не потребуют дополнительного бюджетного финансирования.
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