Фонарные столбы в Нижнем могут стать «умными»

Об этом на заседании Гордумы сообщил мэр города Владимир Панов , пригласив депутатов к участию в рабочей группе по модернизации городского освещения. По его словам, компании «Ростех» , «Ростелеком» и «Роснано» предлагают проекты замены обычных фонарных столбов на инфраструктурные городские элементы, которые оборудованы видеонаблюдением, датчиками температуры, влажности, даже толщины снега. Работы могут начаться уже в этом году.

Также Владимир Панов сообщил, что эти проекты не потребуют дополнительного бюджетного финансирования.