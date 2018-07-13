Ещё
Погода в Омске. 14 и 15 июля настоящее лето, жара и гроза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Омске. 14 и 15 июля настоящее лето, жара и гроза 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
В пятницу мы строим планы на выходные. Поехать на дачу, сходить на первую в Омске «Ночь музыки» или просто поваляться на диване с книжкой?
Традиционный прогноз «АиФ в Омске» поможет вам решить, чем лучше заняться в ближайшие субботу и воскресенье.
Собственно говоря, подойдёт любой вариант времяпрепровождения, только не стоит при выходе из дома забывать зонтик, потому что синоптики обещают грозу.
Итак, по данным омского гидрометцентра, 14 июля местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +13…+18°С, днём +24…+29°С.
15 июля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днём в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +14…+19°С, при прояснении до +9°С, днём +23…+28°С.
Хорошего вам настроения и отличных выходных!
АиФ-Омск: последние новости
Прокуратура Омской области потребовала огородить заброшенную сельскую школу Капитан «Полесья-8» Юрий Ратько заключён под стражу Обязательно ли межевание земельного участка?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия назвала замену «Армате»41
В Солсбери произошел новый инцидент225
Обсуждение Украины начало раздражать Европу40
РФ грозит новое сокращение населения70
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками369
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение