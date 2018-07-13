Погода в Омске. 14 и 15 июля настоящее лето, жара и гроза

В пятницу мы строим планы на выходные. Поехать на дачу, сходить на первую в Омске «Ночь музыки» или просто поваляться на диване с книжкой?

Традиционный прогноз «АиФ в Омске» поможет вам решить, чем лучше заняться в ближайшие субботу и воскресенье.

Собственно говоря, подойдёт любой вариант времяпрепровождения, только не стоит при выходе из дома забывать зонтик, потому что синоптики обещают грозу.

Итак, по данным омского гидрометцентра, 14 июля местами дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью +13…+18°С, днём +24…+29°С.

15 июля местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днём в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура ночью +14…+19°С, при прояснении до +9°С, днём +23…+28°С.

Хорошего вам настроения и отличных выходных!