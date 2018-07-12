Сильные дожди и грозы в Приангарье 

По сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды 12 июля местами по области ожидаются сильные дожди,
грозы, днём град, при грозах северо-западный ветер с порывами до 17 м/с. В Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса)
пожароопасность лесов. При выпадении сильных и очень сильных дождей на реках региона возможно повышение уровня воды и затопление пониженных
участков местности.
Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.
Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения
видимости на дорогах. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать помещения. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к ним близко во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать
либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить
стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких
замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном
ветре возможно отключение электроэнергии.
Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных
переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь
спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями,
возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других
конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте
оборванные провода.
В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными
явлениями, обратитесь в единую пожарно-спасательную службу по номеру
«101».