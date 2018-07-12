Ещё
Сильные дожди и грозы в Приангарье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сильные дожди и грозы в Приангарье 

Хот 16 часов назад
Фото: Хот
По сообщения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды 12 июля местами по области ожидаются сильные дожди,
грозы, днём град, при грозах северо-западный ветер с порывами до 17  м/с. В Чунском районе сохранится чрезвычайная (5 класса)
пожароопасность лесов. При выпадении сильных и очень сильных дождей на  реках региона возможно повышение уровня воды и затопление пониженных
участков местности.
Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к  населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.
Избегайте поездок на дальние расстояния из-за возможного ухудшения
видимости на дорогах. Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не  покидать помещения. Необходимо закрыть форточки и окна, не подходить к  ним близко во время грозы. С открытых балконов и лоджий следует убрать
либо закрепить все легкие и объемные вещи. Необходимо отогнать от  деревьев и ветхих строений личный автотранспорт. Максимально защитить
стекла от выбивания и закрепить оконные рамы. Во избежание коротких
замыканий и как следствие возгораний от перехлеста проводов, при сильном
ветре возможно отключение электроэнергии.
Если сильный ветер застал вас на улице, можно укрыться в подземных
переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь
спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями,
возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других
конструкций. Не стойте под линиями электропередач, и не трогайте
оборванные провода.
В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными
явлениями, обратитесь в единую пожарно-спасательную службу по номеру
«101».
Хот: последние новости
Ливни и грозы прогнозируют синоптики в Приангарье Казино Вулкан скачать на андроид бесплатно По темпу роста инвестиций Иркутская область занимает первое место в Сибирском Федеральном округе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент111
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками318
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала84
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС168
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение