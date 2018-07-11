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Слабые магнитные бури ожидаются на Земле в период до 16 июля
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Слабые магнитные бури ожидаются на Земле в период до 16 июля 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Слабые магнитные бури могут произойти на Земле в среду и 14-16 июля, до этого солнечная активность была преимущественно низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Ожидается, что с 11 по 19 июля солнечная активность будет в основном низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка — от спокойной до слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 11 и 14-16 июля», — говорится в сообщении.
Солнечная активность с 30 июня по 10 июля была в основном низкой. Магнитное поле Земли в большинстве дней менялось от спокойного до слабо возмущенного. 5 и 10 июля наблюдались возмущенные периоды.
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