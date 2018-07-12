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Режим ЧС в Забайкалье: синоптики предупреждают, что ливни могут возобновиться
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Режим ЧС в Забайкалье: синоптики предупреждают, что ливни могут возобновиться 

Вести.Ru 15 часов назад
Фото: Вести.Ru
В Забайкалье из-за постоянных дождей сохраняется режим ЧС. Синоптики предупреждают, что осадки могут возобновиться, передает телеканал «Россия 24».
Ряд сел и дачных кооперативов в окрестностях Читы остаются подтопленными. В самом городе изменены маршруты наземного транспорта. Врачи добираются до мест, где нужна помощь на пожарных автомобилях повышенной проходимости. Коммунальные и спасательные службы региона работают в усиленном режиме. Для людей, эвакуированных из зон подтопления, открыты пункты временного пребывания. Там их обеспечили всем необходимым.
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