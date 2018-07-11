Жители пенсионного возраста продолжают осваивать скандинавскую ходьбу в Войковском

Занятия скандинавской ходьбой проводят для участников программы «Московское долголетие» в Войковском районе. Очередной тренировке активных пенсионеров не помешала даже ненастная погода. Занятие состоялось в понедельник, 9 июля.

— Когда, если не с понедельника, начать заниматься скандинавской ходьбой? Жители Войковского района в любую погоду «на спорте»! — отметили в администрации районного центра соцобслуживания.

Запись в проект «Московское долголетие» открыта на постоянной основе в центре соцобслуживания по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, 24А. Все секции «Московского долголетия» являются бесплатными и рассчитаны на горожан пенсионного возраста. (ео)