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Жители пенсионного возраста продолжают осваивать скандинавскую ходьбу в Войковском
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Жители пенсионного возраста продолжают осваивать скандинавскую ходьбу в Войковском 

Управа района Войковский 11 июля 2018
Фото: Управа района Войковский
Занятия скандинавской ходьбой проводят для участников программы «Московское долголетие» в Войковском районе. Очередной тренировке активных пенсионеров не помешала даже ненастная погода. Занятие состоялось в понедельник, 9 июля.
— Когда, если не с понедельника, начать заниматься скандинавской ходьбой? Жители Войковского района в любую погоду «на спорте»! — отметили в администрации районного центра соцобслуживания.
Запись в проект «Московское долголетие» открыта на постоянной основе в центре соцобслуживания по адресу улица Зои и Александра Космодемьянских, 24А. Все секции «Московского долголетия» являются бесплатными и рассчитаны на горожан пенсионного возраста. (ео)
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