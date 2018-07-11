Штормовое предупреждение объявили в Москве из‑за грозы и сильного ветра

России. Москвичей ожидает гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду в среду вечером, спасатели призвали соблюдать меры предосторожности, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС

«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозам синоптиков Росгидромет , 11 июля до 21:00 местами в Москве ожидается гроза, дождь, порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

При ветре жителям советуют закрывать все форточки и окна, отключать электричество, газ и перекрывать водопровод.

Если ветер застанет на улице, то нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.

Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и ветра.