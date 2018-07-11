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Штормовое предупреждение объявили в Москве из‑за грозы и сильного ветра
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Штормовое предупреждение объявили в Москве из‑за грозы и сильного ветра 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Москвичей ожидает гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду в среду вечером, спасатели призвали соблюдать меры предосторожности, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.
«Экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. По прогнозам синоптиков Росгидромет, 11 июля до 21:00 местами в Москве ожидается гроза, дождь, порывы ветра при грозе до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.
При ветре жителям советуют закрывать все форточки и окна, отключать электричество, газ и перекрывать водопровод.
Если ветер застанет на улице, то нужно укрыться в подъезде или прочном здании. Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать и ездить на велосипеде.
Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и ветра.
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