Держитесь подальше от воды: в Самарской области ожидают сильный ветер и грозы

Непогода сохранится до вечера

Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Самарской области . В среду, 11 июля, в течение ближайших трех часов в регионе ожидают усиление ветра, грозу и ливень. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

— Порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду, — рассказали в Приволжском УГМС. — Непогода сохранится до вечера.

Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области напоминают жителям региона о правилах поведения при штормовом и экстренном предупреждениях.

— Необходимо присматривать за детьми во время разгула стихии. При сильных порывах ветра не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, около стен домов, под рекламными щитами и деревьями, — пояснили в экстренном ведомстве. — Если вас застигла гроза, нужно лечь на землю, в песчаный или каменистый грунт. Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, поскольку вода является хорошим проводником тока.