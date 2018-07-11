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Держитесь подальше от воды: в Самарской области ожидают сильный ветер и грозы
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Держитесь подальше от воды: в Самарской области ожидают сильный ветер и грозы 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Непогода сохранится до вечера
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Самарской области. В среду, 11 июля, в течение ближайших трех часов в регионе ожидают усиление ветра, грозу и ливень. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
— Порывы ветра будут достигать 16–21 метра в секунду, — рассказали в Приволжском УГМС. — Непогода сохранится до вечера.
Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области напоминают жителям региона о правилах поведения при штормовом и экстренном предупреждениях.
— Необходимо присматривать за детьми во время разгула стихии. При сильных порывах ветра не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, около стен домов, под рекламными щитами и деревьями, — пояснили в экстренном ведомстве. — Если вас застигла гроза, нужно лечь на землю, в песчаный или каменистый грунт. Важно, чтобы рядом не было реки, озера или пруда, поскольку вода является хорошим проводником тока.
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