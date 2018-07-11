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МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области
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МЧС объявило штормовое предупреждение в Ростовской области 

Ростовские Вести 1 час назад
По данным Ростовского Гидрометцентра, в ближайшие 2-4 часа, до конца суток 11 июля, а также ночью и утром 12 июля местами по Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-24 м/с. Главное управление МЧС России по Ростовской области напоминает! — при выходе на улицу будьте внимательны и осторожны; — при парковке автотранспорта быть предельно внимательными; -избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин.
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