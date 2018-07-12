Город в пелене: стал известен источник густой дымки над Новосибирском

Серая дымка над Новосибирском , которая держится уже несколько дней, возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае

«И по высотам, и по земле ветер восточный, поэтому то, что там в Тыве горит и в Красноярском крае — всё сюда приползает. Дожди там нескоро. Пока никаких превышений [вредных веществ в воздухе] нет, мы постоянно отслеживаем», — объяснил корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Валерий Григорьев . Он добавил, что дымка прекратится, когда пожары полностью потушат.

По последним данным, на территории Красноярского края зарегистрирован 171 природный пожар, большинство из которых произошли из-за гроз, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Жители Новосибирска заметили дымку над городом в начале недели — она сопровождалась запахом гари. Пока же синоптики прогнозируют в ближайшие дни жаркую и безветренную погоду.