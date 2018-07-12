Ещё
Город в пелене: стал известен источник густой дымки над Новосибирском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Город в пелене: стал известен источник густой дымки над Новосибирском 

ngs.ru 15 часов назад
Фото: ngs.ru
Серая дымка над Новосибирском, которая держится уже несколько дней, возникла из-за лесных пожаров в Красноярском крае.
«И по высотам, и по земле ветер восточный, поэтому то, что там в Тыве горит и в Красноярском крае — всё сюда приползает. Дожди там нескоро. Пока никаких превышений [вредных веществ в воздухе] нет, мы постоянно отслеживаем», — объяснил корреспонденту НГС начальник Новосибирского гидрометцентра Валерий Григорьев. Он добавил, что дымка прекратится, когда пожары полностью потушат.
По последним данным, на территории Красноярского края зарегистрирован 171 природный пожар, большинство из которых произошли из-за гроз, сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.
Жители Новосибирска заметили дымку над городом в начале недели — она сопровождалась запахом гари. Пока же синоптики прогнозируют в ближайшие дни жаркую и безветренную погоду.
ngs.ru: последние новости
Водителям фур запретили портить асфальт на трассах в жаркую погоду Фото: над Новосибирском заметили облако, похожее на летающую тарелку Экстренное предупреждение: спасатели сообщили об аномальной жаре
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент112
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками319
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала84
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение