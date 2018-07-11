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Жара действительно «плавит мозги»
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Жара действительно «плавит мозги» 

Medaboutme.ru 1 час назад
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из Harvard T. H Chan School of Public Health в Бостоне (США) доказали, что под воздействием высокой температуры ухудшаются когнитивные функции человека.
В исследовании приняли участие 44 студента, средний возраст которых составил 20 лет. 24 человека проживали в общежитиях, имевших систему кондиционирования воздуха. Остальные 20 студентов жили в старых зданиях, такой системой не оборудованных. В комнатах всех участников проекта были установлены датчики температуры, углекислого газа, влажности и шума. Кроме того, ученые отслеживали физическую активность и качество сна самих студентов.
Исследование проводилось на протяжении 12 дней летом 2016 года. В первые 5 дней держалась среднесезонная температура, потом на протяжении 5 дней наблюдалось резкое ее повышение, которое закончилось двухдневным похолоданием. Каждый день испытуемые проходили тесты для оценки когнитивных функций (рабочей памяти, концентрации внимания, скорости усвоения информации и т. п.).
Оказалось, что во время «тепловой волны» учащиеся, проживавшие в зданиях без кондиционеров, тратили на 13,4% больше времени на ответы при прохождении тестов, а их оценки при решении математических задач были на 13,3% хуже, чем у учащихся, в комнатах которых были системы кондиционирования воздуха. То есть, последние были не только быстрее в своих ответах, но и точнее.
Интересно, что максимальная разница в уровне когнитивных функций между двумя группами отмечалась в период похолодания, когда температура воздуха на улице уже стала снижаться, а внутри помещений еще оставалась повышенной.
«В странах с преимущественно холодным климатом внутренняя температура обычно продолжает расти еще некоторое время после того, как температура снаружи начинает падать и создает ложное ощущение, что период повышенного риска перегрева, опасного для организма, уже прошел», — объясняет климатолог Джозеф Аллен (Joseph Allen).
По мнению ученых, полученные данные говорят о необходимости регулировать климат внутри помещений, особенно в период экстремальных температур.
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