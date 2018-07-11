Сильный ливень обрушится на Владивосток

Сильные осадки ждут Владивосток сегодня днем, причем основной пик непогоды придется на послеобеденное время, сообщает PRIMPRESS.

По прогнозу портала «Расписание погоды», начиная с раннего утра в краевом центре начнется ливневый дождь. После 10:00 осадки усилятся, и днем пройдет уже сильный ливень.

Прекращение дождя ожидается лишь вечером. Всего за день выпадет порядка 18 мм воды.

Ранее сообщалось, что главный синоптик Приморья Борис Кубай пообещал горожанам один день лета.

«Мы надеемся, что к концу июля ситуация изменится. А на ближайшую неделю пока таких явных признаков нет. Единственное, что мы не исключаем, что в ближайшую пятницу-субботу, может быть, даже в пятницу, 13-го числа, — лето, один день лета», — сказал Кубай в эфире телеканала «Россия».