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Синоптики рассказали, когда в Краснодар придет прохлада
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Синоптики рассказали, когда в Краснодар придет прохлада 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 июля — Новая Кубань. По информации ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю, пик жары на этой неделе пришелся на вторник и среду. В эти дни в краевой столице отметки термометров показывают до 40°С. Однако, как обещают синоптики, на выходные в Краснодаре ожидается существенное понижение температуры воздуха. Так, в субботу воздух прогреется до 32°С, а в воскресенье — и вовсе до 28°С. Кроме того, в последний день недели в городе прогнозируется дождь.
В целом по Краснодарскому краю в ближайшие дни в отдельных районах возможны дожди, грозы, град. Ветер восточных направлений с порывами до 12-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-25°С, в юго-восточных предгорьях местами 16-19°С, днем 32-37°С, в отдельных пунктах до 39-40°С.
На Черноморском побережье без осадков. Температура воздуха ночью 22-27°С, днем 31-36°, сообщают специалисты краевого Гидрометцентра.
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