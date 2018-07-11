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Зной и пекло: в Новосибирске задержится жара
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Зной и пекло: в Новосибирске задержится жара 

ngs.ru 3 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики составили предварительный прогноз на ближайшие два дня: в четверг-пятницу в городе ожидается жаркая и сухая погода.
«Практически никаких изменений нет у нас. Малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный — восточный, от 3 до 9 метров в секунду. Температуры ночные высокие: +15…+18 градусов. Дневные температуры — +28…+30. Пока в тепле мы, в тёплой однородной воздушной массе», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Марина Виноградова добавила, что на территории Новосибирской области предполагается повышение температуры до +30 градусов.
«30 — это ключевое слово. Нам нужно, чтобы хотя бы пять дней на одной из станций держалась температура в 30 градусов. Тогда это у нас считается аномальной жарой», — добавила начальник отдела метеопрогнозов.
Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами.
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