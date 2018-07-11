Из-за грозы самолет, летевший из Уфы в Тюмень, сел на запасной аэродром в Кольцово

Самолет из Уфы не смог сесть в Тюмени во время грозы и сильного дождя

Разбушевавшаяся вчера гроза наделала много проблем: кто-то остался без света, из-за удара молнии сгорели два дома, а самолёт не смог приземлиться в Тюмени.

В районе 22 часов 10 июля самолёт авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Тюмень, не смог спокойно сесть в Рощино. Воздушное судно сделало два круга перед заходом на посадку и снова стало набирать высоту. После вынужденной посадки в екатеринбургском Кольцово пассажирам пришлось примерно три часа пережидать непогоду, чтобы снова улететь в Тюмень.