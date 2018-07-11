Из-за грозы самолет, летевший из Уфы в Тюмень, сел на запасной аэродром в Кольцово 

Разбушевавшаяся вчера гроза наделала много проблем: кто-то остался без света, из-за удара молнии сгорели два дома, а самолёт не смог приземлиться в Тюмени.
В районе 22 часов 10 июля самолёт авиакомпании «Ямал», летевший из Уфы в Тюмень, не смог спокойно сесть в Рощино. Воздушное судно сделало два круга перед заходом на посадку и снова стало набирать высоту. После вынужденной посадки в екатеринбургском Кольцово пассажирам пришлось примерно три часа пережидать непогоду, чтобы снова улететь в Тюмень.
— Самолёт из Уфы приземлился на запасной аэродром в Екатеринбурге из-за сложных метеоусловий в аэропорту Рощино. Обратно в Тюмень самолёт вылетел в 0:10, — рассказал 72.ru Андрей Клименских, пресс-секретарь аэропорта Кольцово. Непогода застала тюменцев врасплох вечером 10 июля. Сначала в городе пошёл дождь с градом, а ближе к ночи на Тюмень обрушился ливень с необыкновенно красивой и страшной грозой. Посмотреть, как тюменцы пережили это явление природы — можно в нашем предыдущем материале. Если вы знаете подробности этого инцидента или были пассажиром данного самолёта, свяжитесь с нами. Это можно сделать, написав в Viber, WhatsApp, Telegram по телефону — 8-922-261-00-52 (журналист Мария Токмакова).