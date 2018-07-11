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Дожди и солнце: Волгорад вновь разогреется до 38 градусов
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Дожди и солнце: Волгорад вновь разогреется до 38 градусов 

v1.ru 4 часа назад
Фото: v1.ru
К концу недели беспросветную волгоградскую жару размочит дождь, который придет на пару с грозой и сильным ветром.
По словам синоптиков, в город и область спешат дожди, грозы и сильный ветер
— Небольшие осадки с грозами стоит ждать и сегодня, и завтра, — поделились в региональном центре по гидрометеорологии. — Дождь принесет за собой ветер с порывами до 18 м/с.
И все же осадки не смогут отодвинуть жару на задний план. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Волгоградской области температура поднимется до 38 градусов.
— В среднем, воздух прогреется до 32 — 34 градусов тепла, — добавили волгоградские метеорологи.
После кратковременных дождей, долетевших до Волгограда в эти выходные, в город вернулось летнее марево. Город начал накаляться и постепенно набрал свой привычный градус: на волгоградских термометрах уже 36 — 38 градусов.
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