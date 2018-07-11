Дожди и солнце: Волгорад вновь разогреется до 38 градусов

К концу недели беспросветную волгоградскую жару размочит дождь, который придет на пару с грозой и сильным ветром.

По словам синоптиков, в город и область спешат дожди, грозы и сильный ветер

— Небольшие осадки с грозами стоит ждать и сегодня, и завтра, — поделились в региональном центре по гидрометеорологии. — Дождь принесет за собой ветер с порывами до 18 м/с.

И все же осадки не смогут отодвинуть жару на задний план. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах Волгоградской области температура поднимется до 38 градусов.

— В среднем, воздух прогреется до 32 — 34 градусов тепла, — добавили волгоградские метеорологи.