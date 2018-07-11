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Жара бьет рекорды 70-летней давности
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Жара бьет рекорды 70-летней давности 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
По данным сервиса прогноза погоды Фобос, 10 июля в Краснодаре был побит температурный рекорд, который держался с 1947 года. В столице края воздух прогрелся до +38. Это почти на полградуса выше, чем 71 год назад.
Жара расползлась по всему югу России. Столбики термометра стремительно уходят за отметку 30 градусов, погодные рекорды установились в Кисловодске (+32,6), Анапе и Минеральных водах (+36,2).
Сегодня в Краснодарском крае по прогнозам, температура поднимется до 40 градусов. В Краснодаре ожидается до 37-39.
АиФ — Юг: последние новости
Синоптики обещают в Сочи 7 июля комфортную погоду, возможен небольшой дождь Жару в 40 градусов пообещали синоптики 10 и 11 июля на территории Кубани 9 июля на Кубани объявлен 5 класс пожароопасности — ожидается выше +35
Комментарии  Ещё 5 источников 
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