Жара бьет рекорды 70-летней давности 

По данным сервиса прогноза погоды Фобос, 10 июля в Краснодаре был побит температурный рекорд, который держался с 1947 года. В столице края воздух прогрелся до +38. Это почти на полградуса выше, чем 71 год назад.
Жара расползлась по всему югу России. Столбики термометра стремительно уходят за отметку 30 градусов, погодные рекорды установились в Кисловодске (+32,6), Анапе и Минеральных водах (+36,2).
Сегодня в Краснодарском крае по прогнозам, температура поднимется до 40 градусов. В Краснодаре ожидается до 37-39.