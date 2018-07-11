Прогноз погоды. Циклон гуляет по кругу

В среду, 11 июля, нас встречает «седое» влажное свежее утро: на термометрах +17…+19°С, идёт дождь, ветер слабый. Постепенно место на небе займёт переменная облачность, проглянет солнце, а температура повысится до +19…+23°С. Днём возможны грозы, северо-восточный ветер немного усилится. К вечеру дожди прекратятся, обещает Погода. НН.ру, будет довольно тепло, +19…+21°С.

Давление низкое, душно и влажно — дышите больше свежим воздухом, чтобы побороть сонное состояние.

Вчетверг, 12 июля, утром нас ждёт хорошая погода, преимущественно ясная. Термометры покажут +17…+20°С, ветер северный, 1-3 м/с. Но не обольщайтесь — и обязательно прихватывайте зонты: днём облачность усилится, возможны дожди. Температура поднимется до +21…+23°С, ветер северо-западный, около 4 м/с. Вечером также ожидаются осадки — мелкий дождь — и температура +19…+20°С.

По народному календарю 12 июня Петров день — макушка лета! День убывает — жара прибывает, говорили в народе. По приметам, если ясно на Петров день — год будет хорошим; дождь — урожай не плохой, два дождя — хороший, а три — богатый.

По православному календарю почитают память святых апостолов Петра и Павла, это один из самых важных церковных праздников. Кстати, апостол Пётр считается покровителем рыбаков, поэтому рыбалку в этот день не нужно пропускать — она должна стать очень удачной.

В пятницу, 13 июля, уже с утра погода не заладится:синоптики обещают утреннюю грозу, +18°С и слабый северо-западный ветер. Днём облачно с прояснениями, мелкий дождь и +22°С. И даже к вечеру сырость не прекратится, хотя будет довольно тепло и маловетрено.