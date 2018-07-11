В тылу циклона: на Орловщине будет тепло и влажно

В ближайшие дни Орловская область будет находиться в тыловой части циклона, который медленно смещается на восток. В регионе ожидается влажная, но тёплая погода. По информации синоптиков Росгидромета, в регионе сохранится переменная облачность. Ночью было без осадков. Днем местами возможен небольшой дождь и гроза. Утром местами туман. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, днем местами порывы будут достигать до 14 м/с. Температура воздуха ночью составила +13°С.. +18°С. Днем столбики термометров покажут +24°С.. +29°С. Сообщение В тылу циклона: на Орловщине будет тепло и влажно появились сначала на РИА 57.