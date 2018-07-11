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Страшно красиво. Как тюменцы пережили сильный дождь с грозой
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Страшно красиво. Как тюменцы пережили сильный дождь с грозой 

72.ru 5 часов назад
Фото: 72.ru
Казалось, что молнии, которые били под сильный грохот грома, разрезали небо
После вчерашнего сильного дождя с градом ближе к ночи тюменцев ждал еще один сюрприз от природы. Поздно вечером, 10 июля, на областную столицу обрушился ливень с сильным громом и необыкновенно красивой грозой.
Вот такую картину наблюдала из своего окна тюменка
Огненно-кровавый закат, который в одночасье скрылся за тучами, успели запечатлеть большинство тюменцев.
Вот такой закат был в Тюмени вчера
Таким было небо в Тюмени перед дождём с грозой
Удивительно яркий и огненный закат вчера был в Тюмени
Перед грозой и громом Тюмень окутали тёмные тучи
После этого в городе поднялся сильный ветер, грохотал гром и разбушевалась гроза. Казалось, что яркие молнии, которые сопровождались громкими раскатами грома, освещали весь город.
Такая гроза была в районе Михайловского рынка
В некоторых районах, по словам тюменцев, из-за непогоды возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Света не было на Обороне, воды — в домах на улице Николая Семенова и в ЖК «Плеханово».
Из-за сильного ветра на асфальт рухнуло дерево на Барнаульской.
Дерево упало прямо на проезжую часть
Во время непогоды соцсети стали пестрить фотографиями горожан, которые выкладывали на фото и видео грозу.
Вот ещё один снимок страшно красивой грозы
Сайт 72.ru также не остался в стороне и вёл стрим в группе во «ВКонтакте».
Мы выбрали самые красивые фотографии вчерашней непогоды и готовы поделиться ими с вами. Смотрим, как это было:
Публикация от Тюмень (@tyumen.insta) 10 Июл 2018 в 10:22 PDT  Публикация от ~ Татьяна Степанова (@tanushastepanova72) 10 Июл 2018 в 11:12 PDT  Давно мечтал поймать молнию… Не решился её ловить из открытого окна… Но через стекло смелости или наглости набрался… Теперь мечта дальше пошла… Снять бы на природе где-нибудь это замечательное природное явление… #Тюмень #Погода #Непогода #НепогодаНынчеВМоде #Дождь #Ночь #НочьюВсеКошкиСерые #ВидИзОкна #АИзНашегоОкна #Тучки #ДелаНебесные #Гроза #Полосочки #Фризлайт #Tyumen #Nature #NatureOfSiberia #Weather #Rain #Night #Lightning #Storm #FreezLight Публикация от Дмитрий (@winddim) 10 Июл 2018 в 11:28 PDT  Публикация от Alexander (@san4ick_72) 10 Июл 2018 в 2:02 PDT  #гроза #молния #фанатикгрозы #tyumen #tmn72 #tyumen_only #nikonphotography #nikor #nikon #d750 #nikonD750 #грозавтюмени #чикча #chikcha Публикация от Albert (@garipov.albert11) 10 Июл 2018 в 12:59 PDT
72.ru: последние новости
«Небо будто взорвалось»: на Тюмень неожиданно обрушился град Жарко, но дождливо: синоптики рассказали, чего тюменцам ждать от погоды на следующей неделе Из-за грозы самолет, летевший из Уфы в Тюмень, сел на запасной аэродром в Кольцово
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