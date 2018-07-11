Страшно красиво. Как тюменцы пережили сильный дождь с грозой

Казалось, что молнии, которые били под сильный грохот грома, разрезали небо

После вчерашнего сильного дождя с градом ближе к ночи тюменцев ждал еще один сюрприз от природы. Поздно вечером, 10 июля, на областную столицу обрушился ливень с сильным громом и необыкновенно красивой грозой.

Вот такую картину наблюдала из своего окна тюменка

Огненно-кровавый закат, который в одночасье скрылся за тучами, успели запечатлеть большинство тюменцев.

Вот такой закат был в Тюмени вчера

Таким было небо в Тюмени перед дождём с грозой

Удивительно яркий и огненный закат вчера был в Тюмени

Перед грозой и громом Тюмень окутали тёмные тучи

После этого в городе поднялся сильный ветер, грохотал гром и разбушевалась гроза. Казалось, что яркие молнии, которые сопровождались громкими раскатами грома, освещали весь город.

Такая гроза была в районе Михайловского рынка

В некоторых районах, по словам тюменцев, из-за непогоды возникли проблемы с электричеством и водоснабжением. Света не было на Обороне, воды — в домах на улице Николая Семенова и в ЖК «Плеханово».

Из-за сильного ветра на асфальт рухнуло дерево на Барнаульской.

Дерево упало прямо на проезжую часть

Во время непогоды соцсети стали пестрить фотографиями горожан, которые выкладывали на фото и видео грозу.

Вот ещё один снимок страшно красивой грозы

Сайт 72.ru также не остался в стороне и вёл стрим в группе во «ВКонтакте».

Мы выбрали самые красивые фотографии вчерашней непогоды и готовы поделиться ими с вами. Смотрим, как это было: