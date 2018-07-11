В одной из деревень Прикамья град выпал 10-сантиметровым слоем

10 июля по прогнозу синоптиков в Пермском крае ожидались сильные дожди и грозы. В Очёрском районе вместе с грозой прошёл и очень сильный град. Деревня Журавлёво оказалась засыпана толстым слоем града. После того, как гроза прекратилась, ледяные шарики остались лежать на земле слоем толщиной в 10 сантиметров. Фото с места опубликовала в соцсетях очевидцы.

«Вот такое «чудо» свалилось на деревню Журавлево в середине лета, — подписала фото жительница Очёрского района. — Поломало все посадочные растения. Ехала с Кунгура , думала горит лес. Оказалось, это осадки в виде града».

И дожди в Прикамье пока, увы, не прекратятся. 11 июля по прогнозу синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов Пермского края пройдут дожди, местами сильные. Возможны грозы, порывы ветра при грозе 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°, днем 19-24°.