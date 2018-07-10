Гидрометцентр РФ дал важное уточнение по «Марии» и Приморью

Синоптики Гидрометцентра РФ опубликовали уточнение по мощному тайфуну «Мария», движущемуся к территории Китая , сообщает PRIMPRESS.

«На погодные условия Приморского края тайфун «Мария» прямого влияния не окажет. Однако, перемещаясь в сторону Китая, тайфун может обострить фронтальные разделы над Приморьем», — говорится в прогнозе.

Там отмечается, что погода в крае в ближайшие дни будет неустойчивой. Охотский антициклон, господствующий над регионом в последнее время, ушел на юго-восток, открыв дорогу фронтальным разделам. До середины недели в Приморье пройдут дожди, температура воздуха составит ночью +9…+17°, днём +23…+30°, на побережье будет до +20 °С.

В середине недели воздушная масса над Приморским краем поменяется.

«Над Японским морем распространится гребень тихоокеанского антициклона, по западной периферии которого на Приморье вновь начнёт поступать влажный субтропический воздух», — пишут синоптики.

В связи с этим температурный фон повысится. В континентальные районы вернётся жара, в отдельные дни столбики термометров будут подниматься выше +30°. В конце недели с запада подойдут активные фронтальные разделы, в крае ожидаются дожди, местами сильные.