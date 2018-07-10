Приморцам пообещали всего один день лета, и уже известна дата

Главный синоптик Приморья Борис Кубай пообещал жителям края один день лета, сообщает PRIMPRESS.

Период неустойчивой погоды в Приморье продолжается. В последние недели в крае, особенно на побережье, шли дожди. Температура воздуха пока далека от летних значений.

Сначала приморцам озвучили неутешительный прогноз на июнь, а потом — и на июль. Жители края уже отчаялись, однако руководитель Примгидромета немного обнадежил приморцев.

«Мы надеемся, что к концу июля ситуация изменится. А на ближайшую неделю пока таких явных признаков нет. Единственное, что мы не исключаем, что в ближайшую пятницу-субботу, может быть, даже в пятницу, 13-го числа — лето, один день лета», — сказал Кубай в эфире телеканала «Россия».