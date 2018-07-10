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Приморцам пообещали всего один день лета, и уже известна дата
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Приморцам пообещали всего один день лета, и уже известна дата 

Primpress 14 часов назад
Фото: Primpress
Главный синоптик Приморья Борис Кубай пообещал жителям края один день лета, сообщает PRIMPRESS.
Период неустойчивой погоды в Приморье продолжается. В последние недели в крае, особенно на побережье, шли дожди. Температура воздуха пока далека от летних значений.
Сначала приморцам озвучили неутешительный прогноз на июнь, а потом — и на июль. Жители края уже отчаялись, однако руководитель Примгидромета немного обнадежил приморцев.
«Мы надеемся, что к концу июля ситуация изменится. А на ближайшую неделю пока таких явных признаков нет. Единственное, что мы не исключаем, что в ближайшую пятницу-субботу, может быть, даже в пятницу, 13-го числа — лето, один день лета», — сказал Кубай в эфире телеканала «Россия».
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