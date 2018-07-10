Режим ЧС введен в восьми районах Калмыкии из-за засухи

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Власти Калмыкии , где уже несколько месяцев держится жаркая погода, из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми районах республики. Ущерб ориентировочно превышает 250 млн рублей, сообщили ТАСС в республиканском министерстве сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что засуха наблюдается практически во всех районах Калмыкии, обильных дождей в регионе не было более двух месяцев. В конце июня была зафиксирована гибель яровых, озимых культур. Кроме того, из-за засухи ущерб может быть нанесен стратегической отрасли региона — животноводству, которое в республике пастбищного типа, в степи трава сохнет, и может возникнуть нехватка кормов.

"Режим ЧС вводится с 10 июля на территориях Кетченеровского, Лаганского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов. Данная мера принята в целях неотложных действий по ликвидации последствий от почвенной засухи. Режим будет действовать до особого распоряжения", — сказали в республиканском министерстве.

По данным ведомства, наиболее сложная ситуация складывается на севере республики, где от засухи погибли зерновые и кормовые культуры. «Дожди прошли на прошлой неделе, но они уже не сыграли большой роли. В целом по республике ориентировочно ущерб от засухи — более 250 млн рублей по понесенным затратам. Мы рассчитываем, конечно, на помощь из федерального центра в качестве компенсаций для фермеров», — отметили в министерстве.

Вместе с тем пресс-служба ГУ МЧС по республике вновь распространила экстренное предупреждение по жаре: 11 и 12 июля в Калмыкии температура воздуха может подняться до плюс 42 градусов.