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Режим ЧС введен в восьми районах Калмыкии из-за засухи
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Режим ЧС введен в восьми районах Калмыкии из-за засухи 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Власти Калмыкии, где уже несколько месяцев держится жаркая погода, из-за засухи ввели режим чрезвычайной ситуации в восьми районах республики. Ущерб ориентировочно превышает 250 млн рублей, сообщили ТАСС в республиканском министерстве сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что засуха наблюдается практически во всех районах Калмыкии, обильных дождей в регионе не было более двух месяцев. В конце июня была зафиксирована гибель яровых, озимых культур. Кроме того, из-за засухи ущерб может быть нанесен стратегической отрасли региона — животноводству, которое в республике пастбищного типа, в степи трава сохнет, и может возникнуть нехватка кормов.
"Режим ЧС вводится с 10 июля на территориях Кетченеровского, Лаганского, Малодербетовского, Сарпинского, Целинного, Черноземельского, Юстинского и Яшкульского районов. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Калмыкии Игорь Зотов. Данная мера принята в целях неотложных действий по ликвидации последствий от почвенной засухи. Режим будет действовать до особого распоряжения", — сказали в республиканском министерстве.
По данным ведомства, наиболее сложная ситуация складывается на севере республики, где от засухи погибли зерновые и кормовые культуры. «Дожди прошли на прошлой неделе, но они уже не сыграли большой роли. В целом по республике ориентировочно ущерб от засухи — более 250 млн рублей по понесенным затратам. Мы рассчитываем, конечно, на помощь из федерального центра в качестве компенсаций для фермеров», — отметили в министерстве.
Вместе с тем пресс-служба ГУ МЧС по республике вновь распространила экстренное предупреждение по жаре: 11 и 12 июля в Калмыкии температура воздуха может подняться до плюс 42 градусов.
Ранее из-за засухи режим ЧС регионального характера был введен в Волгоградской области и в отдельных районах Крыма. Жара и засуха также сохраняются в соседней Астраханской области, где 11-12 июля прогнозируется жара до плюс 41 градуса и высокая пожарная опасность.
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