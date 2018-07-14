Крым теряет половину урожая из-за катастрофической засухи

В нескольких районах Крыма объявлен режим ЧС из-за сильной засухи. Аграрии терпят убытки, урожай гибнет из-за того, что воды на полив не хватает. Уже несколько недель в Крыму аномальная жара, температура днем достигает 40 градусов, палящее солнце выжигает растения, земля сохнет и трескается.

Убытки сельского хозяйства на полуострове в этом засушливом году составили уже 400 млн рублей. По данным Минсельхоза региона, потеряно до 50% урожая зерновых. В целом, урожай 2018 года ожидается вдвое меньшим по сравнению с 2017 годом, сообщил Business FM журналист издания «Крымский общественник» Александр Талипов:

— Установилась аномальная жара, температура среднесуточная могла достигать и 40 градусов. И, в принципе, под палящим солнцем такие агрокультуры без водной основы не выживают. В последние дни идут объявления: штормовые предупреждения, грозовые предупреждения. Почему-то все дожди выпадают в том же Симферополе и не выпадают над засушливыми регионами. Действительно, аграрии несут убытки.

— Есть ли какое-то решение или предложения какие-то высказываются?

— Предложений много, но пока эффективности этих предложений нет. Один депутат от Госдумы предлагал закольцовывать реки в Крыму, все дружно над ним посмеялись, понимая абсурдность этих предложений. Пока Крым основную воду получал из Украины и оснований, что вода заново пойдет, нет. Активно начали добываться подземные источники, но выработка подземных источников вызывает засолонение почвы. Возможно, налажены будут поставки из Краснодарского края , но пока о том, что какие-то глобальные проекты по этому поводу подготовлены, я не слышал.

— Аграрии сами каким-то образом пытаются решить для себя вопрос?

— Вы знаете, аграрии у нас, скорее всего, не хотят вкладывать дополнительные средства в защиту своего бизнеса, и я не скажу, что они сильно активны. Недавно прошел град в Краснодарском крае, он также задел тот же Нижнегорский, Красноперекопский районы в Крыму. Так вот, система градозащиты просто не сработала, а те же аграрии не заключали активно договора с градобойной службой на защиты своих посевов. Это тоже говорит о многом, хотя тот же град может до 80% уничтожить урожая.

Эта засуха самая интенсивная за последние 15 лет, но урожая все равно будет больше, чем после таких же катаклизмов. Проблема в том, что фермеры, как следует, не подготовились к засухе, говорит академик РАН , доктор сельскохозяйственных наук Федор Адамень.

Федор Адамень академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук «Засухи всегда наступают внезапно. В Крыму наступают часто. Были в 2007-м, в 2012-м, в 2013-м. В этом году засуха наиболее интенсивная за последние 15 лет. Учитывая, что Крым находится в зоне полупустыни, для нас это, если грубо сказать, обычное явление, и к нему надо быть готовым. У нас выпадает осадков в два раза меньше, чем может испариться за год. Если ничего не делать, то, конечно, будут последствия засухи. Лучших условий в Крыму не будет. Меньше, чем в этом году, урожаи были в 2007-м, в 2012-м и в 2013 годах, когда работал Северо-Крымский канал. Мы собрали зерна меньше, чем соберем в этом году».