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«Небо будто взорвалось»: на Тюмень неожиданно обрушился град
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«Небо будто взорвалось»: на Тюмень неожиданно обрушился град 

72.ru 19 часов назад
Фото: 72.ru
Град людей застал прямо на улице. Кому-то пригодился зонтик, а кому-то папка с документами
Сегодня, 10 июля, в 18 часов в Тюмень пришел град. С неба падали льдинки размером с горох или рублевую монету, а некоторые достигали размера перепелиного яйца. Непогода задела не весь город, а только его часть.
В соцсетях появилось множество фотографий тюменцев, которые были застигнуты врасплох градом. Пришлось прятаться, так как попадания градин были хоть не сильно болезненными, но ощущались. Предвещало сюрприз погоды громкая гроза. — На Цветном бульваре небо будто взорвалось. Такой грохот был. Выплюнуло немного дождя и града, — рассказывает тюменка Надежда Еремеева. Град обрушился по большей части на центр Тюмени. В Лесобазе прошел только дождь, а на улице Широтной было солнечно. Ливень с градом пришел так же быстро, как и ушел. Тюменцы его будут помнить по многочисленным фотографиям.
Несмотря на такой каприз погоды, июль в Тюмени обещает быть жарким. По крайней мере, так говорят синоптики.
Тюменцы спрятались от града и ливня
Град в основном пришелся на центральную часть города
Публикация от Marina Torlen (@marinatorlen) 10 Июл 2018 в 6:10 PDT  В тюмени град! Весь день жара а вечеором вот так прилетело. #град #лето2018 #июль #катямишукова Публикация от 💎 ЕКАТЕРИНА МИШУКОВА (@katia_onlain) 10 Июл 2018 в 6:25 PDT  Sommer Regen in Sibirien😎 Публикация от Chevy Willi (@chevy_willi) 10 Июл 2018 в 5:55 PDT  Тюменцы в соцсетях показывают градины, которые упали в их районе
Некоторые градины очень крупные
Так можно сравнить размер того, что падало на тюменцев
Град сменился недолгим ливнем, а затем распогодилось
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