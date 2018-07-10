11 июля в Рязанской области потеплеет до +27С

В среду, 11 июля, на Рязанщине прогнозируются кратковременные дожди и грозы, воздух прогреется до +27 градусов тепла. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления МЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Рязанской области будет наблюдаться переменная облачность. В ночное время суток местами возможен небольшой кратковременный дождь, днем также ожидаются кратковременные осадки, а в отдельных районах — грозы.

Ветер северо-западного направления, скорость 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.

Температура воздуха: ночью +12.. +17ºС, днём +22.. +27ºС.

Атмосферное давление: 748-749 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 61-97%.

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