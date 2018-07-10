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На Урале град побил растения у садоводов и принёс радость детям
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На Урале град побил растения у садоводов и принёс радость детям 

e1.ru 19 часов назад
Фото: e1.ru
Наши читатели рассказывают о том, как сегодня непогода бушевала в Свердловской области. Деревню Сухаровка, находящуюся в 200 км от Екатеринбурга, недалеко от Красноуфимска, сегодня настиг град. Продолжался он около 15 минут. Мальчика на фото зовут Сергей, ему год и четыре месяца. Как рассказала его тетя, града он совсем не испугался и даже пытался лепить из него снежки.
— Приехали к родителям в деревню. Погода была хорошая. Пошли за земляникой, когда вернулись домой, начался сильный дождь и град. Это было в обеденное время, всё прошло минут за 15. Племянник не испугался, он на такие вещи реагирует нормально, потом пытался лепить снежки, — рассказала тётя малыша.
Другая наша читательница рассказала, что сильный град был и в другой части региона — в районе Каменска-Уральского. Село Маминское находится в 80 км от Екатеринбурга. Там сильный град побил растения на даче у садоводов.
Также сегодня МЧС выпустило предупреждение, рассказав о том, что сильные грозы и град могут прийти в Свердловскую область и завтра.
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