Ученые называют нынешнее лето экстремальным

Как бы ни старалась небесная канцелярия, специалисты еще не готовы объявить нынешние дожди чем-то аномальным. А, вот, экстремальными — да.

Нам кажется, что дождей уже с избытком. Но, по словам специалистов, запас еще имеется.

— Для московского лета в целом, выпало приемлемое количество осадков, — поясняет кандидат географических наук, доцент, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО МИД России Наталья Рязанова . — Но если мы говорим о количестве осадков, сконцентрированных в определенный момент времени, то тут другая история: это большая нагрузка на окружающую среду и на технические системы города. Одно дело, если дожди распределены равномерно на весь сезон, а другое дело, когда они выпадают массивом за очень короткое время, как сейчас. Таким образом, если мы говорим о статистике, то общее количество осадков можно считать нормальным. А в качестве разовой порции, это ощутимо. Лето — не аномальное, но вполне экстремальное. Хотя итоги подводить еще рано. Посмотрим, что будет дальше.

По прогнозу синоптиков, дождливая погода и до 24 градусов ожидаются на территории столичного региона во вторник, 10 июля. Кроме того, в этот день возможна гроза. Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.

Кстати, в воскресенье, 8 июля, в Москве был побит суточный рекорд по осадкам 1961 года. Синоптики добавили, что 3 июля 1982 года в городе был зафиксирован абсолютный суточный максимум осадков для июля — 54 миллиметра.

Метеорологи обещают, что лить в столичном регионе будет всю неделю. А экологи подхватывают — зато как воздух очистится. Чем дольше идут дожди, тем больше вредных веществ, содержащихся в воздухе, растворятся в дождевой воде. Она как губка впитывает грязь из воздуха, пока летит в сторону земли. Но что же тогда капает нам на голову? А вот это уже другой вопрос (далее…)