Ещё
Ученые называют нынешнее лето экстремальным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые называют нынешнее лето экстремальным 

Вечерняя Москва 19 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Как бы ни старалась небесная канцелярия, специалисты еще не готовы объявить нынешние дожди чем-то аномальным. А, вот, экстремальными — да.
Нам кажется, что дождей уже с избытком. Но, по словам специалистов, запас еще имеется.
— Для московского лета в целом, выпало приемлемое количество осадков, — поясняет кандидат географических наук, доцент, заведующая лабораторией геоэкологии и устойчивого природопользования МГИМО МИД России Наталья Рязанова. — Но если мы говорим о количестве осадков, сконцентрированных в определенный момент времени, то тут другая история: это большая нагрузка на окружающую среду и на технические системы города. Одно дело, если дожди распределены равномерно на весь сезон, а другое дело, когда они выпадают массивом за очень короткое время, как сейчас. Таким образом, если мы говорим о статистике, то общее количество осадков можно считать нормальным. А в качестве разовой порции, это ощутимо. Лето — не аномальное, но вполне экстремальное. Хотя итоги подводить еще рано. Посмотрим, что будет дальше.
По прогнозу синоптиков, дождливая погода и до 24 градусов ожидаются на территории столичного региона во вторник, 10 июля. Кроме того, в этот день возможна гроза. Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.
Кстати, в воскресенье, 8 июля, в Москве был побит суточный рекорд по осадкам 1961 года. Синоптики добавили, что 3 июля 1982 года в городе был зафиксирован абсолютный суточный максимум осадков для июля — 54 миллиметра.
Метеорологи обещают, что лить в столичном регионе будет всю неделю. А экологи подхватывают — зато как воздух очистится. Чем дольше идут дожди, тем больше вредных веществ, содержащихся в воздухе, растворятся в дождевой воде. Она как губка впитывает грязь из воздуха, пока летит в сторону земли. Но что же тогда капает нам на голову? А вот это уже другой вопрос (далее…)
Вечерняя Москва: последние новости
Российская сборная вылетела в Сочи К выходным в Москве потеплеет Дождь, гроза и до 24 градусов ожидают жителей столичного региона 10 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Центр Киева блокирован машинами44
Россия ответит Греции на высылку дипломатов63
Налоговики захотели контролировать счета россиян206
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией6
«Северный поток» остановят через неделю77
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение